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SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi. Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Gaye Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 22:10 Güncelleme 02 Şubat 2024, 22:57
SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Bakan Şimşek’ten ilk açıklama

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, tüm olumlu gelişmelere rağmen son dönemde şahsına yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlendiğini belirterek, "Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadesini kullandı.

▶️ Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden affını istedi!


Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Haziran 2023'ten bu yana TCMB Başkanlığı görevini sürdürdüğünü anımsattı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gaye Erkan şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hasseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Saygılarımla.



BAKAN ŞİMŞEK'TEN BASIN AÇIKLAMASI
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

▶️ MB Başkanı Erkan görevden affını istedi!



Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.


Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.


Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

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