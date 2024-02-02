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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’tan emeklilere müjde! Her ay 5 bin TL destek verilecek

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’tan emeklileri sevindirecek bir haber geldi. Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelen Altınok, ihtiyaç sahibi emeklilere her ay düzenli olarak 5 bin lira destek vereceklerini ifade etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 14:43 Güncelleme 02 Şubat 2024, 14:59
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’tan emeklilere müjde! Her ay 5 bin TL destek verilecek

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Altınok'tan emeklileri sevindirecek bir haber geldi.

Cumhur İttifakı’nın ABB Adayı Turgut AltınokCumhur İttifakı’nın ABB Adayı Turgut Altınok

Altınok, emeklilere yönelik doğal gaz ve et yardımlarının miktarının artacağını kaydederken, ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeneceğini duyurdu.

Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldi.Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Estergon Kalesi'nde gerçekleştirilen programda Turgut Altınok Ulusal televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Altınok projelerinden söz ettiği konuşmasında emeklilere 5 bin lira destek vereceklerini kaydetti.

"5 YILDA KATMA DEĞER YOK"
Altınok önceki yönetimin Ankara'ya eser katmadığını ifade ederek, "Başkentimiz olması gerektiği yerde değil, Ankara'ya son 5 yılda katma değer katacak hiç bir proje yok. Biz hizmet yapmadık, yardım yaptık diyen bir belediye var. Söz vermesine rağmen Ankara'ya hiçbir hizmeti yok. Ankara'ya bir fuar alanı yapmadı, hava alanından şehre metro yapacağım dedi yapmadı, 58 km yol yapacağım dedi , 5 santim metro yapmadı" dedi.

"HAVAALANINA METRO OLMAYAN TEK BAŞKENT"
Havaalanı metrosuyla ilgili müjde veren Turgut Altınok, "Ankara'nın çok büyük ulaşım ve trafik problemi var. Dünyada havaalanından şehre metrosu olmayan tek başkent dünyanın kalbi Türkiye'de.Biz hem eserler yapacağız, hem de Yavaş'ın tabiriyle yardım yapacağız. Ankara'nın turizmi, tarımı, sağlık konularında projelerimiz var. Ankara artık gezilecek bir yer olacak" şeklinde konuştu.

"ABB DEPREMDEN ZERRE KADAR DERS ALMADI"
Kentsel dönüşüme acil şekilde ihtiyaç olduğunu belirten Altınok, "Ankara Büyükşehir belediyesi depremden zerre kadar ders almadı. Ankara'da Kentsel dönüşüm projelerine ihtiyaç var. Ankara çölleşen, fakirleşen bir şehir haline geldi. Biz Ankara'ya ormanlar yapacağız, milyonlarca ağaç dikeceğiz. Ankaralı ormanlarda gezecek" dedi.

"YARDIMLAR YARIYA İNDİ"
Yavaş döneminde belediyenin yardımlarının azaldığını ifade eden Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye bütçesinin yüzde 8'i ile yardım yapıyordu Yavaştan önce. Şu an Ankara'da yapılan yardım belediye bütçesinin yüzde 4'ü kadar. Daha az kişiye yardım yapıyor ama daha çok yapıyormuş gibi bir algı var" açıklamasını yaptı.

"HEM YARDIM YAPACAĞIZ HEM PROJE"
Ankara'ya eserler kazandıracaklarını söyleyen Altınok, "Biz hem eserler yapacağız, hem de Yavaş'ın tabiriyle yardım yapacağız 5 yılda Ankara'ya bir tane organize sanayi bölgesi yapmamış bir Ankara Büyükşehir belediyesi var karşımızda Ankara'da dar gelirli vatandaşlar bize güvensin. Emeklilerimize ayda 5 Bin TL vereceğiz, şeffaf ihalelerle bunu yapacağız. Evi olmayan vatandaşlarımıza konut projemiz olacak, konut projemizin içinde sosyal donatı alanları olacak, spor tesisleri olacak. Bizimki lafta kalmayacak. Verdiğiniz sözleri gerçekleştiremiyorsanız halkın karşısına çıkmayacaksınız. Doğal gaz yardımını arttıracağız, et parasını arttıracağız ve Ankara'ya şahane eserler kazandıracağız. Mansur Yavaş seçime gelirken sosyal medya hesabından verdiği vaatlerin hepsini sildi, niye siliyorsun şeffaf adam siler mi? Biz de hepsi duruyor silme gibi bir şey yok" açıklamalarında bulundu.

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