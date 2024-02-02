Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’tan emeklilere müjde! Her ay 5 bin TL destek verilecek

AK Parti ve Cumhur İttifakı 'nda yerel seçim hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Altınok'tan emeklileri sevindirecek bir haber geldi.

Altınok, emeklilere yönelik doğal gaz ve et yardımlarının miktarının artacağını kaydederken, ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeneceğini duyurdu.

Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Estergon Kalesi'nde gerçekleştirilen programda Turgut Altınok Ulusal televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Altınok projelerinden söz ettiği konuşmasında emeklilere 5 bin lira destek vereceklerini kaydetti.

"5 YILDA KATMA DEĞER YOK"

Altınok önceki yönetimin Ankara'ya eser katmadığını ifade ederek, "Başkentimiz olması gerektiği yerde değil, Ankara'ya son 5 yılda katma değer katacak hiç bir proje yok. Biz hizmet yapmadık, yardım yaptık diyen bir belediye var. Söz vermesine rağmen Ankara'ya hiçbir hizmeti yok. Ankara'ya bir fuar alanı yapmadı, hava alanından şehre metro yapacağım dedi yapmadı, 58 km yol yapacağım dedi , 5 santim metro yapmadı" dedi.

"HAVAALANINA METRO OLMAYAN TEK BAŞKENT"

Havaalanı metrosuyla ilgili müjde veren Turgut Altınok, "Ankara'nın çok büyük ulaşım ve trafik problemi var. Dünyada havaalanından şehre metrosu olmayan tek başkent dünyanın kalbi Türkiye'de.Biz hem eserler yapacağız, hem de Yavaş'ın tabiriyle yardım yapacağız. Ankara'nın turizmi, tarımı, sağlık konularında projelerimiz var. Ankara artık gezilecek bir yer olacak" şeklinde konuştu.