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ABD İran hedeflerini vurmaya hazırlanıyor! "Operasyonun sıfır saatine çok yakınız"

Son dakika haberleri... ABD ile İran arasında "üs" krizi devam ediyor. ABD'li yetkili, İran milislerine saldırı için geri sayımın başladığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 21:05 Güncelleme 02 Şubat 2024, 21:22
ABD İran hedeflerini vurmaya hazırlanıyor! Operasyonun sıfır saatine çok yakınız

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamayla, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmiş, daha sonra yaralananların sayısını 34 olarak güncellemişti.

ABD KARŞILIK VERİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ
Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

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