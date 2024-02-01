Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'nin HDP ile temaslarını eleştirdikten sonra CHP'den kesin olarak ihraç edilen Tanju Özcan CHP'ye geri dönmüştü.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'nin HDP ile temaslarını eleştirdikten sonra CHP'den kesin olarak ihraç edilen Tanju Özcan CHP'ye geri dönmüştü.
Özgür Özel'in HDP'ye yanaşmasını görmezden gelen Tanju Özcan, "Baba evine döndüm. Atatürk'ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim." dedi. Özcan'ın tavri büyük tepki toplamıştı.
YİNE TEPKİ ÇEKTİ
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, CHP'li Özcan yeni bir skandala daha imza attı.
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında, CHP'den Meclis üyesi seçilen fakat geçtiğimiz günlerde patisinden istifa eden İlkay Bayrak ile kavga etti.
BAYRAK'I TOPLANTIDAN ATMAK İÇİN TALİMAT VERDİ
"Arkadaşın değilim ben senin ben senin belediye başkanınım. Başkan değil sayın başkan, bak üslubuna dikkat et atarım dışarı" diyerek tartıştığı Bayrak'ın toplantıdan atılması için zabıta ekiplerine talimat veren Özcan, birleşime ara verdi.
ZABITA MÜDÜRÜ VEKİLİNİ KOVDU
Birleşim sonrası Bayrak'ın dışarı çıkarılmadığını gören Özcan, "Talimatım yerine gelmedi ve toplantı düzeni sağlanamadı" diyerek Zabıta Müdür Vekilini görevden aldı ve birleşimi kapattı.
CHP'DEN İSTİFA ETMİŞ, ZAFER PARTİSİ'NE GEÇMİŞTİ
Öte yandan İlkay Bayrak geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmiş ve Zafer Partisi'nden Bolu Belediyesi Başkan adayı olmuştu.