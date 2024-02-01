Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'nin HDP ile temaslarını eleştirdikten sonra CHP'den kesin olarak ihraç edilen Tanju Özcan CHP'ye geri dönmüştü.





YİNE TEPKİ ÇEKTİ

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, CHP'li Özcan yeni bir skandala daha imza attı.



Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında, CHP'den Meclis üyesi seçilen fakat geçtiğimiz günlerde patisinden istifa eden İlkay Bayrak ile kavga etti.