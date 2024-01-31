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Türkiye ve Venezuela'dan petrol ve doğal gaz hamlesi! Anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Rafael Tellechea ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 07:55 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:55
Türkiye ve Venezuela’dan petrol ve doğal gaz hamlesi! Anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Rafael Tellechea ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Rafael TellecheaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Rafael Tellechea

İki tarafın heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından Venezuela ve Türkiye, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.



Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Petrol ve doğal gaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetleri alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirmek üzere geldiğimiz Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ilk olarak Venezuela Petrol Bakanı Sayın Pedro Rafael Tellechea Ruiz ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.



Tellechea da sosyal medya hesabından, Bakan Bayraktar ile "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Alparslan Bayraktar ile stratejik işbirliğine yönelik çeşitli konuları gözden geçirdik. Petrol ve doğal gaz yatırımları için mevcut olan büyük fırsat penceresini değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

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