Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunan Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı.
Tüm yurdu yasa boğan depremde devlet vatandaşların her zaman yanında yer aldı.
11 ili etkileyen depremde evsiz kalan afetzedelere AFAD, bir yıl süreyle hane başı kira yardımı ödemesi gerçekleştirdi.
Hane başı kira yardımı ödeme süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre hane başı kira desteği ödemesinin bu yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor. Yeni evlerine geçen afetzedelere ise yardım kesilecek.