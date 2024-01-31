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Depremzedeye kira yardımı uzatılıyor!

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen 6 Şubat depreminin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. 11 ili etkileyen depremde evsiz kalan afetzedelere AFAD, bir yıl süreyle hane başı kira yardımı ödemesi gerçekleştirdi. Hane başı kira yardımı ödeme süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre hane başı kira desteği ödemesinin bu yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 07:46 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:46
Depremzedeye kira yardımı uzatılıyor!

Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunan Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı.

Tüm yurdu yasa boğan depremde devlet vatandaşların her zaman yanında yer aldı.

11 ili etkileyen depremde evsiz kalan afetzedelere AFAD, bir yıl süreyle hane başı kira yardımı ödemesi gerçekleştirdi.

Hane başı kira yardımı ödeme süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ise merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre hane başı kira desteği ödemesinin bu yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor. Yeni evlerine geçen afetzedelere ise yardım kesilecek.



14 MİLYAR TL YARDIM
AFAD, bugüne kadar depremzedelere 14 milyar 452 milyon 608 bin 500 TL hane başı kira yardımı ödemesi gerçekleştirdi. Ocak ayı itibarıyla ev sahibi depremzedelere yapılan kira yardımı ödemesi 5 bin TL'den 7.500 TL'ye, kiracı depremzedelere yapılan kira yardımı ödemesi de 3.000 TL'den 5.000 TL'ye çıkarıldı. Zamlı kira yardımları bu ay depremzedelerin hesaplarına yattı.

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