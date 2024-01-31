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Suçlulara KAFES-33! Ahmet Söylemez çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 09:15 Güncelleme 31 Ocak 2024, 09:36
Suçlulara KAFES-33! Ahmet Söylemez çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Detaylar gelecek...

Suçlulara KAFES-33 operasyonu

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