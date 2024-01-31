Suçlulara KAFES-33! Ahmet Söylemez çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile Birlikte 9⃣ Şüpheli Yakalandı❗️



Organize Suç Örgütlerine,… pic.twitter.com/c6QiBEMOtZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2024

Detaylar gelecek...