Kesik baş cinayetinin katili diş hekimi çıktı! Her şeyi tek tek anlattı! Her detayı ürkütücü

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ve jandarma ekipleri İzmir'in Torbalı ilçesinde bir adres ile Aydın'ın Söke ilçesinde 3 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde şüpheliler Alper Ö., babası H.Ö. ve akrabaları V.Ö. gözaltına alındı. Sorgulamada Alper Ö., Akalın'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Alper Ö.'nün ifadesinde, kendisine ait arazide tartıştıkları Akalın'ın balta ile kendisine saldırdığını ve yaşanan arbede sırasında öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.