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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongre Merkezi açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, seçim beyannamesi öncesinde AK Parti Kongre Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. "Partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Kongre binamızın bulunduğu çevre içinde uyum olmasına özen gösterdik. Binamız her anlamda engelsiz olarak tasarlandı. Bundan siyaset akademisi gibi eğitimleri burada yapabileceğiz. Toplumumuzun farklı kesimleriyle toplantılarımızı burada gerçekleştireceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 11:45 Güncelleme 30 Ocak 2024, 12:16
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kongre Merkezi açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, seçim beyannamesi öncesinde AK Parti Genel Merkezi önündeki partililere önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Bugün 2 sevinci ve heyecanı birlikte yaşıyoruz. Birazdan 31 Mart seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Burada Türkiye Yüzyılı'nın Belediyecilik vizyonunu tüm detaylarıyla ortaya koyacağız. AK Parti Merkez binasının açılışını gerçekleştirmek istedik. AK Parti Genel Merkez Hizmet Binası Söyütözü bölgesinin önemli yapılarından biri olmuştur.

İnşa edildiği çevrenin gözde eserlerinden biri olacağına inanıyorum. Aslında genişletilmiş programlarımızda yer sıkıntısı yaşıyorduk. Kongre merkezimizin partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk.

ENGELSİZ OLARAK TASARLANDI
Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Geçmişle günümüz arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Kongre binamızın bulunduğu çevreyle uyumlu olmasına, etrafındaki diğer yapılarla ahenk içinde olmasına hassaslık gösterdik. Giriş çıkışlardan salonlara kadar her alanda engelsiz olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir zorluk yaşamayacak.

DAVAMIZI DAHA FAZLA VATANDAŞIMIZA ANLATACAĞIZ
Merkezde toplam 1160 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor. Buna ilave olarak 500 kişilik toplantı salonu, eğitim odaları kütüphane yer alıyor. Kongre binamız aynı zamanda ortak akla ve istişareye önem verdiği yeni bir.. Bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Modern geniş kullanışlı binalara asıl önemli olan buralara layıkıyla hakkını vermektir. Burada yapacağımız toplantılarla, eğitimlerle, faaliyetlerle kongre merkezimizin hakkını vermeye çalışacağız. Davamızı daha fazla vatandaşımıza anlatacağız. Parti arasındaki muhabbeti, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz. Türkiye'nin zengin ve beşeri entelektüel hazinesinden daha fazla yararlanmaya çalışacağız. Rabbim bizlere buraların kıymetini bilerek en güzel şekilde milletimize nasip etmeyi yeğlesin. Bu davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimize çalışmaları için şükranlarımızı sunuyorum.

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