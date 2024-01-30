Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kongre Merkezi açılışında önemli açıklamalar

ENGELSİZ OLARAK TASARLANDI Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Geçmişle günümüz arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Kongre binamızın bulunduğu çevreyle uyumlu olmasına, etrafındaki diğer yapılarla ahenk içinde olmasına hassaslık gösterdik. Giriş çıkışlardan salonlara kadar her alanda engelsiz olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir zorluk yaşamayacak.

DAVAMIZI DAHA FAZLA VATANDAŞIMIZA ANLATACAĞIZ

Merkezde toplam 1160 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor. Buna ilave olarak 500 kişilik toplantı salonu, eğitim odaları kütüphane yer alıyor. Kongre binamız aynı zamanda ortak akla ve istişareye önem verdiği yeni bir.. Bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Modern geniş kullanışlı binalara asıl önemli olan buralara layıkıyla hakkını vermektir. Burada yapacağımız toplantılarla, eğitimlerle, faaliyetlerle kongre merkezimizin hakkını vermeye çalışacağız. Davamızı daha fazla vatandaşımıza anlatacağız. Parti arasındaki muhabbeti, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz. Türkiye'nin zengin ve beşeri entelektüel hazinesinden daha fazla yararlanmaya çalışacağız. Rabbim bizlere buraların kıymetini bilerek en güzel şekilde milletimize nasip etmeyi yeğlesin. Bu davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimize çalışmaları için şükranlarımızı sunuyorum.