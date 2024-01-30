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MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 11:53 Güncelleme 30 Ocak 2024, 11:53
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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