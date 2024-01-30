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Külliye'de kabul zamanı... Başkan Erdoğan'a mektup sundular

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi, Gine Bissau Büyükelçisi, Ekvator Ginesi Büyükelçisi ve Umman Büyükelçisinin güven mektıplarını kabul etti.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 16:12 Güncelleme 30 Ocak 2024, 16:16
Külliye’de kabul zamanı... Başkan Erdoğan’a mektup sundular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti.

Gine Bissau Büyükelçisi Braima EmbaGine Bissau Büyükelçisi Braima Emba

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi

Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al JahwariUmman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari

Başkan Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.

Erdoğan, daha sonra Büyükelçi Al-Tamimi, Embalo, Akeng ve Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti.

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