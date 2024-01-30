Külliye’de kabul zamanı... Başkan Erdoğan’a mektup sundular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti.

Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi

Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.