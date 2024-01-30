Külliye’de kabul zamanı... Başkan Erdoğan’a mektup sundular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul etti.
Gine Bissau Büyükelçisi Braima Emba
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi
Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari
Başkan Erdoğan, Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'nin beraberindeki çocuğuyla yakından ilgilendi.
Erdoğan, daha sonra Büyükelçi Al-Tamimi, Embalo, Akeng ve Jahwari'yi ayrı ayrı kabul etti.