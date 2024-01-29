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Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Eskişehir İlçe Belediye Başkan adayları!

Başkan Erdoğan, Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. “İstismar siyasetinin sonu geldi. 31 Mart’ta hizmet belediyeciliği yükselecek” açıklamasını yaptı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ocak 2024 Güncelleme 29 Ocak 2024, 07:03
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte Eskişehir İlçe Belediye Başkan adayları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları'nı tanıttı. Muhalefete sert çıktı:
Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir.

TUZAKLARI BOZDUK
Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasinin yanında hain tuzaklarla da mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olurdu.
Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettik, hem de ülkemizi ikinci asrına hazırladık. CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok.

Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak veya yerlerini yükseltmektir. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü.
Türkiye kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme ve bu doğrultuda kendi adımlarını atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz.



İŞTE ADAYLAR
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: NEBİ HATİPOĞLU
ALPU: ALPARSLAN KOKU
BEYLİKOVA: VAHİT KARA
ÇİFTELER: KADİR BIYIK
GÜNYÜZÜ: HİDAYET ÖZMEN
HAN: BEKİR BELCELİ
İNÖNÜ: SERHAT HAMAMCI
SEYİTGAZİ: ERHAN ERDEN
SİVRİHİSAR: HÜSEYİN İLHAN
TEPEBAŞI: HAMİT YÜZÜGÜLDÜ
MAHMUDİYE: MURAT UÇARER
MİHALGAZİ: ZEYNEP GÜNEŞ
MİHALLIÇÇIK: HALİL SAMİ BARIŞ
ODUNPAZARI: ÖZKAN ALP

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