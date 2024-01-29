AK Parti’de büyük gün! Beyanname açıklanıyor: 15 başlıkta gerçek belediyecilik anlatılacak

Manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte " Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever" ilkeleri olacak.

MANİFESTONUN ANA TEMASI GERÇEK BELEDİYECİLİK AK Parti , seçim manifestonu Ankara 'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla kamuoyuna anlatılacak.

DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı, sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek.

Kentsel Risk Kalkanı Modeli hayata geçirilecek. Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskler engellenecek. Kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.