Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı bugün açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi A Haber’de merak edilen soruları yanıtladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi A Haber'de tüm merak edilen soruları yanıtladı.

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı'nın açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi A Haber'de tüm merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Uraloğlu A Haber'deki açıklamalarından satır başları...

Bize artık yer üstü yetmiyor. Büyükşehir için birazcık daha yerin altına inmeye ihtiyacımız var.

İSTANBUL'A METRO YATIRIMLARI NE AŞAMADA?

Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılışını yarın Başkan Erdoğan yapacak. Hedefimiz metro gitmeyen ilçe kalmaması...Bakanlığımız tarafından devam edilen 5 tane metro inşaatı devam ediyor. Öte yandan birçok projelendirme aşamasında olunan metro hattı var. Sirkeci- Kazlıçeşme hattını Şubat ayı, Bakırköy-Kirazlı hattını ise Mart ayı içerisinde açmayı planlıyoruz.

Y. SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEMİR YOLU PROJESİ

Bu yıl ihalesini yapıp 2028'de hizmete açacağız.

ZENGEZUR KORİDORU NEDEN ÖNEMLİ?

Doğu ile Batı arasında verimli bir güzergah olacak. Alternatifleri geliştirmekte ve çoğaltmak fayda var, Zengezur Koridoru'da bunlardan bir tanesi. Halihazırda bizim coğrafyamızı etkileyen 3 tane koridor var. Bir tanesi Kuzey Koridoru... Gerek iklim şartları gerekse de Rusya ve Ukrayna'dki yaşanan savaştan dolayı bu koridor ile ilgili belirli sıkıntılar var. Bir başka olarak Güney Koridoru, deniz yoluyla çok ciddi bir kapasite içeriyor. Ağırlıklı olarak ticaretin büyük bir bölümünün kaynağı. Bir de Orta Koridor var. Biz de bunun merkezinde bulunuyoruz. En hızlı yol burası, dolayısıyla Pekin'den çıkan bir tren Hazar Denizi geçisinden sonra bütün Londra ve Avrupa'nın her tarafına gidebiliyor. Aynı şekilde Türkiye üzerinden Karadeniz, Ege ve Akdeniz'den limanlara aktarma yapılabiliyor.

DEMİR YOLLARINA YATIRIM

Azerbaycan'da şu anda demiryolunu yapan Türk firmalar, bu da bizim için gerçekten kıymetli. Kalkınma Yolu Projesi'ni de yine bizim firmalarımız yapacaktır. Bu da bizim için hem bir döviz girdisi hem de insanımıza iş potansiyeli olacaktır. İSTANBUL-ANKARA ARASI "SÜPER HIZLI TREN"

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek. Maç başlayacak biz seyahate çıkacağız. Maçın son 10 dakikasını ise gideceğimiz şehirde izleyeceğiz. Hedef trenin hiç durmaması. "Süper hızlı tren" aynı zamanda bir teknolojidir, sadece bir seyahat imkanı değil. Bu neticeylede bu teknolojiyi biz ülkemize getireceğiz.

"YAPAY ZEKA" NE GETİRİYOR?

Yapay zekanın düzenlemesi lazım. Bununla ilgili geliştikçe kanuni düzenlemeleri yapacağız. Zor bir alan ve dünyada da yapay zekaya karşı bir kanuni düzenleme yok. Bunun risklerine karşı önlem alıyoruz.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SARJ İSTASYONLARININ DURUMU

5731 civarında sarj istasyonu ve 12 bin 342 civarında ünite mevcut. Bu konuda hızlı ilerliyoruz. Bunların bakım masrafları diğerine göre çok çok az. Öte yandan cihazlar sürekli geliştiriliyor. Net sıfır emisyon taahhüttü vermiş ülkelerden bir tanesiyiz. Fosil yakıtları devreden çıkaracağız. Şehir içinde elektrikli araç avantajlı bir durum.

ÇUKUROVA HAVALİMANI HAKKINDA

Bölgesel bir havalimanı olacak. Gerçekten o bölgeye ciddi bir şekilde hitap edecek. Niyetimiz önümüzdeki ay içerisinde açabilmek.

HAVALİMANI SAYISI ARTACAK MI?

Dünyada 343 farklı noktaya uçuyoruz. Şu anda benim muhatabım olan bazı bakanlar ile görüştüğümde benden talepleri, onların bir şehrine uçma talebidir. Milyarca kar ediyoruz. Ancak her şeyi kar düşünmemek gerekiyor. İç hatlarda da zarar ediyoruz. Bazı şeyleri siz kar etmeseniz de yapacaksınız. Biz yolcu taşıması değil, iletişim köprüsünün kurulmasına da vesile oluyoruz.