Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi A Haber'de tüm merak edilen soruları yanıtladı.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:
İSTANBUL VE ANKARA'NIN TRAFİK ÇİLESİ
Bize artık yer üstü yetmiyor. Büyükşehir için birazcık daha yerin altına inmeye ihtiyacımız var.
İSTANBUL'A METRO YATIRIMLARI NE AŞAMADA?
Gayrettepe-Kağıthane metro hattını yarın açıyoruz. Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılışını yarın Başkan Erdoğan yapacak. Hedefimiz metro gitmeyen ilçe kalmaması...Bakanlığımız tarafından devam edilen 5 tane metro inşaatı devam ediyor. Öte yandan birçok projelendirme aşamasında olunan metro hattı var.
BEYLİKDÜZÜ'NE METRO MU GELİYOR?
Hedefimiz, metro gitmeyen ilçe kalmayacak...
İSTANBUL'A YENİ METRO HATLARI
Sirkeci- Kazlıçeşme hattını Şubat ayı, Bakırköy-Kirazlı hattını ise Mart ayı içerisinde açmayı planlıyoruz.
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEMİR YOLU PROJESİ
Bu yıl ihalesini yapıp 2028'de hizmete açacağız
ZENGEZUR KORİDORU NEDEN ÖNEMLİ?
Doğu ile Batı arasında verimli bir güzergah olacak. Alternatifleri geliştirmekte ve çoğaltmak fayda var, Zengezur Koridoru'da bunlardan bir tanesi.
DEMİR YOLLARINA YATIRIM!
Azerbaycan'da şu anda demiryolunu yapan Türk firmalar, bu da bizim için gerçekten kıymetli. Kalkınma Yolu Projesi'ni de yine bizim firmalarımız yapacaktır. Bu da bizim için hem bir döviz girdisi hem de insanımıza iş potansiyeli olacaktır.
SÜPER HIZLI TREN
Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek.
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