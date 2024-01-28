İSTANBUL'A YENİ METRO HATLARI

Sirkeci- Kazlıçeşme hattını Şubat ayı, Bakırköy-Kirazlı hattını ise Mart ayı içerisinde açmayı planlıyoruz.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEMİR YOLU PROJESİ

Bu yıl ihalesini yapıp 2028'de hizmete açacağız

ZENGEZUR KORİDORU NEDEN ÖNEMLİ?

Doğu ile Batı arasında verimli bir güzergah olacak. Alternatifleri geliştirmekte ve çoğaltmak fayda var, Zengezur Koridoru'da bunlardan bir tanesi.



DEMİR YOLLARINA YATIRIM!

Azerbaycan'da şu anda demiryolunu yapan Türk firmalar, bu da bizim için gerçekten kıymetli. Kalkınma Yolu Projesi'ni de yine bizim firmalarımız yapacaktır. Bu da bizim için hem bir döviz girdisi hem de insanımıza iş potansiyeli olacaktır.

SÜPER HIZLI TREN

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek.



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