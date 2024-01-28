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Son dakika: Trafik canavarı İETT! Zincirleme kazaya neden oldu 2 kişi araçta sıkıştı

Son dakika haberleri... Son 5 yıldır İstanbullunun korkulu rüyası haline gelen İETT yine bir kazaya karıştı. İETT'nin D-100 karayolunda arkadan daldığı araç, refüje ve bir araca daha çarptı. Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan ve hafif yaralanan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 12:46 Güncelleme 28 Ocak 2024, 12:46
Son dakika: Trafik canavarı İETT! Zincirleme kazaya neden oldu 2 kişi araçta sıkıştı

Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kartaltepe Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda seyir halinde olan 34 JY 5853 plakalı İETT otobüsü, aynı yönde giden 59 TJ 139 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, önce refüje ardından D-100 kara yolundaki 34 UU 6574 plakalı başka bir hafif ticari araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan ve hafif yaralanan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

İki yaralıya kaza yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.

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