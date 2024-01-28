Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan gençlere ve kadınlara 100 bin TL hibe müjdesi

Kurum, müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine de 10 bin lira destek ödemesi yapılacağını dile getirdi. "31 MART AKŞAMI İNŞALLAH GENÇLİK KAZANACAK"

Kurum, "Her zaman vatandaşımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Tam zamanlı belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Sadece boş zamanlarında belediyeye uğrayan değil her zaman milletinin, gencinin, kadınının, İstanbul'un yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız." şeklinde konuştu.

İBB'de kurulacak olan gençlik meclisine de değinen Kurum, "31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Kuracağımız gençlik meclisinde her alandan, her meslek dalından sizleri temsil edecek genç arkadaşlarımız olacak." dedi.

Kurum'a, AK Parti Kağıthane İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Hamza Telci, AK Parti Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Merthan Aslan da eşlik etti. 100 BİN KADINA 100 BİN TL DESTEK

İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de bir alışveriş merkezini ziyaret etti. Çocuklara oyuncak hediye eden Kurum, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Kadın el emeği ürünlerinin satıldığı bir mağazaya giren Kurum, "100 bin kadın girişimciye 100 bin lira sermaye vereceğiz. Bu işletmeler İstanbul'un her yerinde olacak. Kadınlar üretecek, ev ekonomisine destek olacak." dedi.

Kurum, kadınlarıyla, gençleriyle İstanbul'u ayağa kaldıracaklarını belirtti.