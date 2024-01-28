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Özkan ALP kimdir, kaç yaşında, nereli? Eskişehir Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu AK Parti - Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Türkiye'de her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlerde ilçe belediye başkanları baştan belirleniyor. Bu yıl 31 Mart 2024 yerel seçimlerde AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti'nin ilçe belediye başkanları kimler olacak merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki Eskişehir Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu ilçe belediye başkan adayları kim oldu? İşte AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 16:31 Güncelleme 28 Ocak 2024, 16:31
Özkan ALP kimdir, kaç yaşında, nereli? Eskişehir Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu AK Parti - Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

2024 yerel seçim tarihi yaklaşırken, siyasi partilerin Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu ilçe belediye başkan adayları merak konusu oldu. Bu önemli dönemde, Eskişehir ilinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki AK Parti- MHP Cumhur İttifakı Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte Eskişehir Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

ESKİŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?

Alpu Belediye Başkan adayı Alparslan Kokulu oldu.

Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan ALP oldu.

ÖZKAN ALP KİMDİR?

Özkan ALP, 02.03.1972 tarihinde Eskişehir'in Beylikova İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini burada tamamlayan Özkan ALP, Lisans eğitimine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesininde tamamlamıştır.

Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü oldu.

HAMİD YÜZÜGÜLLÜ KİMDİR?

21 Mart 1973 yılında Sivrihisar Demirci mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivrihisar'da tamamladı. 1993 yılında ağabeyi ile başladıkları ticaret hayatında büyük başarılara imza attı. Kurdukları Yüzügüllü Şirketler Grubu onun döneminde bir çok sahada etkili olmaya başladı.

Kuyumculuk, akaryakıt, inşaat, otomotiv, lojistik, işletme, gıda, piliç üretimi ve tarım gibi çok yönlü ve çok boyutlu bir ticari alanda hizmet üretmekte olan grubun şirket merkezi de halen Sivrihisar'dadır.

Yüzügüllü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Yüzügüllü ticaretteki bu başarılarının yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldı. Sivrihisar'daki okul aile birlikleri, Sivrihisar Spor Kulübü yönetimi, Eskişehir Ticaret Odası 17. Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Eskişehir Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Sivrihisar halkının takdiri ile 2014 yerel seçimlerinde Sivrihisar Belediye Başkanı olarak seçilen Hamid Yüzügüllü vizyonu ve belediyecilikteki başarıları ile de adından çok söz ettirdi.

Genç, Dinamik, Azimli ve Çalışkan kişiliği ile tanınan Hamid Yüzügüllü Sivrihisar'da birçok kalıcı esere ve yüzlerce projeye imza attı. 2019 yerel seçimlerinde 2.kez Sivrihisar Belediye Başkanlığı görevine seçilen, Sivrihisar Belediye Başkanı HamidYüzügüllü, evli ve iki çocuk babasıdır.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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