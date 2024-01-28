Hidayet Özmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Eskişehir Beylikova, Çifteler, Günyüzü AK Parti - Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

2024 yerel seçim tarihi yaklaşırken, siyasi partilerin Beylikova , Çifteler , Günyüzü ilçe belediye başkan adayları merak konusu oldu. Bu önemli dönemde, Eskişehir ilinde AK Parti , MHP, CHP ve İYİ Parti 'nin ilçe belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki AK Parti- MHP Cumhur İttifakı Beylikova, Çifteler, Günyüzü ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte Eskişehir Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.