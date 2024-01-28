Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok: Tarımda ihracat yapan bir başkent yapacağız



Daha sonra MHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Altınok, önceliğin vatan olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Maalesef bu vatan bazıları tarafından unutuldu. Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. 'İki belediye alacağım.' diye binlerce askerimizin, polisimizin katilleri ile yan yanalar, omuz omuza, kol kolalar. 'Şeffaf birliktelik yapacağız.' diyorlar. İlkeler önemlidir. İnsanlar ilkeleri için yaşamalıdır. Makam mevki gelip geçici şeylerdir ama ilkesi gidenin bir daha ilkesi gelmez. Lafla milliyetçilik olmaz. Bu ülke hepimizin, hepimiz kardeşiz, ayrım yapan vatan hainidir, kalleştir."

Esnafı gezerek sorunlarını dinleyen, projelerini anlatan Altınok, AK Parti Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi, MHP Gölbaşı Seçim İletişim Başkanlığı ve Gölbaşı Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

Altınok'a ziyaretlerinde AK Parti Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Jülide Sarıeroğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Musa Şahin, Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.