Instagram çöktü mü? Son dakika 26 Ocak 2024 Instagram neden açılmıyor? Yine akış yenileme sorunu...

Kullanıcıların ana sayfa akışını güncellemekte zorlandığı ve içeriklerin yenilenmediği bu teknik sorun, sosyal medya dünyasında geniş bir kullanıcı kitlesini etkilemiş durumda.
Kullanıcıların ana sayfa akışını güncellemekte zorlandığı ve içeriklerin yenilenmediği bu teknik sorun, sosyal medya dünyasında geniş bir kullanıcı kitlesini etkilemiş durumda.
26 OCAK 2024 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram kullanıcıları, ana sayfayı güncelleme girişimlerinde bulunduklarında 'akış yenilenemiyor' hatasıyla karşılaştı. Aynı gün içerisinde ikinci kez karşılaşılan sorun için araştırmalar hızlandı.
26 Ocak 2024 23.44 itibariyle Instagram'da yaşanan sorun düzeldi.
'AKIŞ YENİLENEMİYOR' HATASI NEDEN OLUR?
Instagram Sunucu Sorunları:
Instagram'ın sunucularında bakım veya hata olabilir.
Bağlantı veya Telefon Sorunları:
Sorun sadece sizdeyse, bağlantı veya telefonunuzda sıkıntı olabilir.