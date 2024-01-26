MSB duyurdu! Gara’da 3 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), lrak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!



Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek!… pic.twitter.com/fTMLdA2b58 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2024

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek" denildi.