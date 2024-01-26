SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de rant kavgası bitmedi: İlçe adayları belirlenemedi Kurum ise gözünü hedefe dikti! İstanbul'u şahlandıracak rotayı çizdi

İBB adayı Murat Kurum, sadece İstanbul’a çalışacağını açıkladı. Silivri’ye metrobüsün gideceğini, emekliye her ay 2 bin 500 lira destek verileceğini, yeni taksi sisteminin hayata geçirileceğini anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
CHP’de rant kavgası bitmedi: İlçe adayları belirlenemedi Kurum ise gözünü hedefe dikti! İstanbul’u şahlandıracak rotayı çizdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatlerini açıkladı. AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili neler yapacağını 10 madde halinde sıraladı:



ULAŞIM: Ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. 5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım projesi hazırladık. Raylı sistem payını 2029'da yüzde 37'ye çıkaracağız. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız. İki yakaya iki ayrı tünel yapacağız. Metrobüs, Silivri'ye kadar gidecek. Taksi sorununu çözeceğiz.



DEPREME HAZIRLIK: 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız.



İŞ SÖZÜ: Hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız. Kısmi sosyal destek veren bir belediye değil, sosyal, sürdürülebilir, kalıcı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız.

7/24 KREŞ: Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğimiz, tüm emekçilerimiz için 7/24 saat kreş hizmeti vereceğiz. Annelere verilen ücretsiz taşımayı değiştiriyoruz, 0-6 yaşa çıkarıyoruz. Babalara da ücretsiz taşıma sözü veriyoruz.

İLKOKULA ÜCRETSİZ ULAŞIM: İlkokul öğrencilerine taşımayı tamamen ücretsiz yapacağız. Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisiyle ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz.



GENÇLERE 100 BİN LİRA HİBE: Üniversiteli gençlerimize 1 Nisan sabahı ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. İlk işini kuracaklara, 100 bin lira hibe verilecek

EMEKLİLERE 2 BİN 500 TL: Yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. Sağlık sistemiyle yaşlılarımızın her adımında yanında olacağız. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız.

İSMEK ÖZÜNE DÖNECEK: İSMEK'i özüne döndürüp müfredatını zenginleştireceğiz. Bundan sonra özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de indirim desteği vereceğiz.



YEŞİL ALAN: 39 ilçemizde tüm yeşil alanları artıracağız. İstanbul'da yeni kent ormanları kazandıracağız. 39 ilçemizde mahalle bahçeleri yapacağız.

ANADOLU YAKASI'NA KÜLTÜR MERKEZİ: Kültür sanat ve turizmle yaşayan bir İstanbul vadediyoruz. AKM'nin bir benzerini Anadolu'da kurulmasını isteyenler var. Anadolu Kültür Merkezi'nin temellerini hızla atacağız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
TBMM’nin İsveç kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Tüm emeklilere zam farkı: SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ne yatırılacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...
Siyonist katil İsrail’in hamisi ABD! Washington Gazze’de akan kan durmasın diyor: Tel Aviv’e uçak ve helikopter takviyesi
SON DAKİKA