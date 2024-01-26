



İŞ SÖZÜ: Hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız. Kısmi sosyal destek veren bir belediye değil, sosyal, sürdürülebilir, kalıcı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız.



7/24 KREŞ: Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğimiz, tüm emekçilerimiz için 7/24 saat kreş hizmeti vereceğiz. Annelere verilen ücretsiz taşımayı değiştiriyoruz, 0-6 yaşa çıkarıyoruz. Babalara da ücretsiz taşıma sözü veriyoruz.



İLKOKULA ÜCRETSİZ ULAŞIM: İlkokul öğrencilerine taşımayı tamamen ücretsiz yapacağız. Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisiyle ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz.





GENÇLERE 100 BİN LİRA HİBE: Üniversiteli gençlerimize 1 Nisan sabahı ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. İlk işini kuracaklara, 100 bin lira hibe verilecek



EMEKLİLERE 2 BİN 500 TL: Yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. Sağlık sistemiyle yaşlılarımızın her adımında yanında olacağız. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız.



İSMEK ÖZÜNE DÖNECEK: İSMEK'i özüne döndürüp müfredatını zenginleştireceğiz. Bundan sonra özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de indirim desteği vereceğiz.





YEŞİL ALAN: 39 ilçemizde tüm yeşil alanları artıracağız. İstanbul'da yeni kent ormanları kazandıracağız. 39 ilçemizde mahalle bahçeleri yapacağız.



ANADOLU YAKASI'NA KÜLTÜR MERKEZİ: Kültür sanat ve turizmle yaşayan bir İstanbul vadediyoruz. AKM'nin bir benzerini Anadolu'da kurulmasını isteyenler var. Anadolu Kültür Merkezi'nin temellerini hızla atacağız. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN