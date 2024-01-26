İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Sanal dolandırıcılara SİBERGÖZ-18 operasyonu: 28 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

9️⃣ ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-18" operasyonunda 28 şüpheli yakalandı❗️

Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı olarak "SİBERGÖZ-18" operasyonları düzenlendi.

2⃣8⃣ Şüphelinin;

📌 Türkiye'nin önde gelen 2⃣ araç kiralama firmasının internet sitelerinin Oltalama yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, "Araç Kiralama Bedeli" adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra

❗️Kapora Bedeli,

❗️Sigorta Bedeli,

❗️Kasko Poliçesi,

❗️Kasko Teminatı,

❗️Kaza Bedeli,

❗️Cayma Bedeli,

❗️Provizton Ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK