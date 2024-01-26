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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Sanal dolandırıcılara SİBERGÖZ-18 operasyonu: 28 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 08:35 Güncelleme 26 Ocak 2024, 08:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Sanal dolandırıcılara SİBERGÖZ-18 operasyonu: 28 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

9️⃣ ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-18" operasyonunda 28 şüpheli yakalandı❗️

Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı olarak "SİBERGÖZ-18" operasyonları düzenlendi.

2⃣8⃣ Şüphelinin;
📌 Türkiye'nin önde gelen 2⃣ araç kiralama firmasının internet sitelerinin Oltalama yöntemi ile sahte sitelerini kurarak, "Araç Kiralama Bedeli" adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra
❗️Kapora Bedeli,
❗️Sigorta Bedeli,
❗️Kasko Poliçesi,
❗️Kasko Teminatı,
❗️Kaza Bedeli,
❗️Cayma Bedeli,
❗️Provizton Ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

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