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Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'e verilen NATO vizesi sonrası Biden'ın kongreye yazdığı F-16 mektubuna dikkat çeken Erdoğan, "Oradan gelecek olan netice F16’ların Türkiye’ye gönderilmesi sürecini inşallah sağlayacaktır. Dışişleri Bakanım yakın takipte" ifadelerini kullandı. Yarın (27 Ocak) İzmir'de pazar günü de (28 Ocak) Eskişehir'de ilçe adaylarını açıklayacaklarını duyuran Erdoğan, Murat Kurum'un İstanbul vaatlerine ilişkin "Tüm konulara hakim olduğunu gösterdi" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 14:19 Güncelleme 26 Ocak 2024, 14:32
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazı ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini inşallah sağlayacaktır. Dışişleri Bakanım yakın takipte.

Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı



Attığımız adımla Kanada da İsveç de tüm batı ülkeleri Türkiye'nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.



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