Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazı ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini inşallah sağlayacaktır. Dışişleri Bakanım yakın takipte.







Attığımız adımla Kanada da İsveç de tüm batı ülkeleri Türkiye'nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.