Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu! Başkent Turgut Altınok ile altın çağına girecek

Muhalefetin, hizmet etmek gibi bir derdi yok. Rant kavgalarından projeye vakit bulamıyorlar. Seçim öncesi ne dedilerse iş başına gelince tam tersini yaptılar. Bu 'zübük siyasetçi' tiplemelerinin gençlerimize kötü örnek olmamasını diliyoruz...
Muhalefetin, hizmet etmek gibi bir derdi yok. Rant kavgalarından projeye vakit bulamıyorlar. Seçim öncesi ne dedilerse iş başına gelince tam tersini yaptılar. Bu 'zübük siyasetçi' tiplemelerinin gençlerimize kötü örnek olmamasını diliyoruz...
Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Biz Türkiye'yi büyütmenin gayretindeyiz.
HEP ŞOV VE TATİL YAPTILAR
AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada İstanbul'da İmamoğlu'na, Ankara'da Yavaş'a sert mesaj yolladı:
İstanbul, gözü başka mecralarda olan yönetim elinde geriledi, tıkandı. Fetret devrine girdi adeta. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek.
Ankara'da da Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak. Altınok ile Ankara'nın altın çağına gireceğine inanıyorum. AK Parti ve Cumhur ittifakı dışında projelere önem veren siyasi yapılar yok. Çünkü onların şehirlerimize eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi derdi yok.
Çözüm hariç her işi yaptılar. Bol bol şov yaptılar. Bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Millet hesabını 31 Mart'ta soracak. Kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum. CHP'nin terör örgütü güdümündeki partiyi şehirlere ortak etmelerini saymıyorum.
Siyaseti yalandan, kirli iş birliğinden ibaret görenlere inat eser siyasetinden taviz vermeyeceğiz. 21 yılda girdiğimiz 17 seçimde olduğu gibi 31 Mart'a da kararlılıkla yürüyeceğiz.
ANKARA: TURGUT ALTINOK
AKYURT: HİLAL AYIK
ALTINDAĞ: VEYSEL TİRYAKİ
AYAŞ: MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ (MHP)
BALA: AHMET BURAN
BEYPAZARI: TUNCER KAPLAN
ÇAMLIDERE: HAZIM CANER CAN
ÇANKAYA: DUHAN KALKAN
ÇUBUK: BAKİ DEMİRBAŞ
ELMADAĞ: EYÜP TEKİNER
ETİMESGUT: ENVER DEMİREL (MHP)
EVREN: HÜSAMETTİN ÜNSAL
GÖLBAŞI: RAMAZAN ŞİMŞEK (MHP)
GÜDÜL: MUZAFFER YALÇIN
HAYMANA: ÖZDEMİR TURGUT
KAHRAMANKAZAN: SERHAT OĞUZ
KALECİK: ERDAL DAL (MHP)
KEÇİÖREN: ZAFER ÇOKTAN
KIZILCAHAMAM: SÜLEYMAN ACAR
MAMAK: ASIM BALCI
NALLIHAN: İSMAİL ÖNTAŞ
POLATLI: LEVENT ÇAĞLANCI (MHP)
PURSAKLAR: ERTUĞRUL ÇETİN
SİNCAN: MURAT ERCAN
ŞEREFLİKOÇHİSAR: MEMİŞ ÇELİK
YENİMAHALLE: ABDULKADİR AYDOĞAN
İRAN'LA YENİ SINIR KAPILARI AÇABİLİRİZ
Başkan Erdoğan, "Sınır ticaret merkezleri tesis edilmesi çalışmaları devam ediyor. İran'la yeni sınır kapıları açılması konusu gündemimizde" dedi.
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Türkiyeİran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda bir araya geldi. İki ülke, 10 anlaşmaya imza attı.