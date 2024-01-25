Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu! Başkent Turgut Altınok ile altın çağına girecek





Ankara'da da Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak. Altınok ile Ankara'nın altın çağına gireceğine inanıyorum. AK Parti ve Cumhur ittifakı dışında projelere önem veren siyasi yapılar yok. Çünkü onların şehirlerimize eser kazandırmak, millete hizmet etmek gibi derdi yok.



Çözüm hariç her işi yaptılar. Bol bol şov yaptılar. Bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Millet hesabını 31 Mart'ta soracak. Kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum. CHP'nin terör örgütü güdümündeki partiyi şehirlere ortak etmelerini saymıyorum.



Siyaseti yalandan, kirli iş birliğinden ibaret görenlere inat eser siyasetinden taviz vermeyeceğiz. 21 yılda girdiğimiz 17 seçimde olduğu gibi 31 Mart'a da kararlılıkla yürüyeceğiz.



ANKARA: TURGUT ALTINOK

AKYURT: HİLAL AYIK

ALTINDAĞ: VEYSEL TİRYAKİ

AYAŞ: MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ (MHP)

BALA: AHMET BURAN

BEYPAZARI: TUNCER KAPLAN

ÇAMLIDERE: HAZIM CANER CAN

ÇANKAYA: DUHAN KALKAN

ÇUBUK: BAKİ DEMİRBAŞ

ELMADAĞ: EYÜP TEKİNER

ETİMESGUT: ENVER DEMİREL (MHP)

EVREN: HÜSAMETTİN ÜNSAL

GÖLBAŞI: RAMAZAN ŞİMŞEK (MHP)

GÜDÜL: MUZAFFER YALÇIN

HAYMANA: ÖZDEMİR TURGUT

KAHRAMANKAZAN: SERHAT OĞUZ

KALECİK: ERDAL DAL (MHP)

KEÇİÖREN: ZAFER ÇOKTAN

KIZILCAHAMAM: SÜLEYMAN ACAR

MAMAK: ASIM BALCI

NALLIHAN: İSMAİL ÖNTAŞ

POLATLI: LEVENT ÇAĞLANCI (MHP)

PURSAKLAR: ERTUĞRUL ÇETİN

SİNCAN: MURAT ERCAN

ŞEREFLİKOÇHİSAR: MEMİŞ ÇELİK

YENİMAHALLE: ABDULKADİR AYDOĞAN