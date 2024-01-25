Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile "düzenli görüşmelerde bulunduğunu" hatırlatarak, bundan sonrası için de "Türkiye ile bazı kilit alanlarda birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini" kaydetti.
ABD'Lİ YETKİLİ: ONAYIN ARDINDAN F-16 SATIŞI İÇİN RESMİ BİLDİRİMİ YAPMASI BEKLENİYOR
Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin güncel durumu değerlendirdi.
Yetkili, açıklamasında, "Başkan Biden, bugün Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerinin başkan ve üyelerine, Türk Parlamentosu'nun İsveç'in NATO'ya giriş protokollerini onaylamasını memnuniyetle karşılayan ve (Türkiye'deki) bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yönetiminin Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini ifade eden bir mektup gönderdi." ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkili ayrıca, "Başkan, Kongre'yi, F-16'ların satışını geciktirmeden süreci ilerletmesi konusunda teşvik etti" değerlendirmesini de yaptı.
Washington yönetiminin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili protokollerin onaylanmasının ardından, yakın zaman içinde Kongre'ye, Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin resmi bildirimi yapması bekleniyor.
BLİNKEN'DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: DİRENECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ
ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, "Kongre'nin satışa direneceğini düşünmüyoruz" denildi.