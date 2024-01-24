Kızılcahamam ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Türkiye, 2024 yerel seçimlerine doğru geri sayıma geçerken, Ankara 'da Kızılcahamam ilçe belediye başkan adayları nın kimler olacağı merakla bekleniyor. Bu noktada '' AK Parti Kızılcahamam ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? 31 Mart yerel seçimleri: Ankara AK Parti- MHP (Cumhur İttifakı) ve CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi belli oldu mu?'' soruları sıkça araştırılıyor. İşte gelişmeler...

KIZILCAHAMAM İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Çelik, AK Parti'nin seçim hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Adayların açıklanmasıyla ilgili olarak ilk toplantının bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.