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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok ulaşım için kolları sıvadı! Başkent trafiğini rahatlatacak raylı sistem!

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok, Başkent trafiği için kolları sıvadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Altınok, Ankara’ya raylı sistem projesi için ilk adımı attı.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 10:57 Güncelleme 24 Ocak 2024, 11:08
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok ulaşım için kolları sıvadı! Başkent trafiğini rahatlatacak raylı sistem!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile görüşmesi sonrası yaptığı resmi sosyal medya paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede Ankara'nın hâlihazırdaki ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projeleri fotobloklar ile anlatılarak istişare edildi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞAN VAZİFELERE İMZA ATACAĞIZ
Bakan Uraloğlu resmi sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemiz de başkentimize ait hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ BAŞKENT ADAYLARINI AÇIKLAYACAK
20 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan bugün AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

İl ve büyükşehir adaylarını netleştiren Cumhur İttifakı'nda sırada ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasında. İstanbul adaylarını geçtiğimiz hafta sonu duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün de ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla Ankara ilçe adaylarını tanıtacak.

Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.

5 İLÇE MHP'DE
AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında isetüm adayların tamamlanması planlanıyor.

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