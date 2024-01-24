Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok ulaşım için kolları sıvadı! Başkent trafiğini rahatlatacak raylı sistem!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile görüşmesi sonrası yaptığı resmi sosyal medya paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede Ankara'nın hâlihazırdaki ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projeleri fotobloklar ile anlatılarak istişare edildi.