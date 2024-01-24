Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok ulaşım için kolları sıvadı! Başkent trafiğini rahatlatacak raylı sistem!

AK PARTİ BAŞKENT ADAYLARINI AÇIKLAYACAK
20 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan bugün AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.
AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.
İl ve büyükşehir adaylarını netleştiren Cumhur İttifakı'nda sırada ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasında. İstanbul adaylarını geçtiğimiz hafta sonu duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün de ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla Ankara ilçe adaylarını tanıtacak.
Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.
5 İLÇE MHP'DE
AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında isetüm adayların tamamlanması planlanıyor.