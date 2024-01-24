Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı Türkiye'ye dönüyor! "Türkiye'nin uzay atılımını hep beraber yaşamak için..."

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Umut Yıldız, Türkiye'ye geri dönüş yapmaya karar verdi. Son 10 yılını birçok meslektaşının çalışmak isteyeceği NASA'da geçiren Yıldız, edindiği birikimleri ülkesine aktarmak için uzay teknolojileri üzerine çalışan bir Türk şirketine girdi.

Astrofizikçi Yıldız, müjdeli haberi sosyal medya hesabından servis etti. Yıldız'ın paylaşımına yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Hoş geldiniz" dedi.