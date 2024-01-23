Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi’nde imzalar atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) çevre denizleri ve Türkiye arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğinin izlenebileceğini belirterek, "Projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılımla tüm altyapımızı millileştirerek, bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız." dedi. Uraloğlu, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla JW Marriott Otel'de düzenlenen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi imza töreninde konuştu.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda denizcilik sektöründe çok önemli atılımlar yapıldığına işaret ederek, "2002'de Türk sahipli deniz ticaret filosu 8,9 milyon detveyt tonla dünyada 17. sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt tonla 12. sıradadır. Türk bayraklı gemilerimiz, denizcilik alanında dünyanın en prestijli denetim rejimi olan Paris Memorandumu'nda 2008'den bu yana beyaz listededir ve bugün Türk bayrağı, denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı. Yat liman kapasitesinin 25 binin üzerine çıkarıldığına dikkati çeken Uraloğlu, ülke limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısının geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak 1192'ye, kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 53 artışla 1 milyon 542 bine yükseldiğini söyledi. Uraloğlu, artışın bu yıl da devam edeceğini ve 2 milyon yolcu sayısını aşmayı hedeflediklerini dile getirdi. "DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE 2004'TEN BU YANA 6,7 TON YAKIT DESTEĞİ SAĞLANDI" Uraloğlu, deniz yolu taşımacılık faaliyetlerini geliştirmek için ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt uygulamasıyla da denizcilik sektörünü desteklemeye devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda 2004'ten bu yana yaklaşık 11,5 milyar lira destek ve 6,7 milyon ton yakıt desteği sağladıklarını ifade etti. Bayrak ayrımı gözetmeksizin Ro-Ro ve Ro-Pax gemilerinin limanlarda ödediği kılavuzluk ve römorkaj ücretlerinin Bakanlıkça karşılanacağını belirten Uraloğlu, "Bu kapsamda verilen ilk teşvikle İzmir-Sete arasında yeni bir Ro-Ro hattı açılmıştır. Açılan bu hatta şu ana kadar yaklaşık 25 milyon lira destek sağlanmış ve 5 bin 361 yük taşıyan araç, kara yolunu kullanmadan ve sınır kapılarımızdaki sıkışıklığı yaşamadan Fransa'dan Avrupa Birliği topraklarına ulaşmıştır." diye konuştu. "KKTC İLE DENİZ YOLU TİCARETİNDE ELLEÇLEME MİKTARI 2,45 MİLYON TONA ÇIKTI"