Terörle mücadelede kritik detaylar | Terörist neredeyse hedef orası! Örgütün hafızası siliniyor

Türkiye, tüm güvenlik birimleriyle koordine şekilde terörle mücadeleye yoğunlaştı. Terörü kaynağında yok etme stratejisi sonrasında bölücü terör örgütünün tüm hücrelerine "mikroskobik" seviyede bakıldı. Kandil ve Metina ile birlikte, Süleymaniye ve Mahmur'daki terör varlığıyla mücadele edilmesi kararlaştırıldı.
Terör örgütü PKK'nın lojistik nakil merkezi olması, teröristlere eğitim verilmesi, yaralı teröristlerin tedavi edildiği yer olması ve teröristlerin geçiş noktası olması nedeniyle Süleymaniye bölgesine ayrı parantez açıldı.
ANKARA'DAN NET MESAJ
Ankara, KYB'ye "Terörle arana mesafe koy, gerekeni yap" mesajı veriyor. Aksi halde uygulanan yaptırımlar ötesinde adımlar atılabileceğini net şekilde dile getiriyor. Bölücü terör örgütünün Irak'taki üstü kapalı Sünni-Şii ayrışmasını istismar alanı haline getirmek üzere çalışmalara giriştiği belirlendi. Türkiye, bu durumun önüne geçmek için de düğmeye bastı. Türk diplomasisi kaos yaratarak kendine alan açma çabasında olan bölücü terör örgütünün oyunları konusunda muhataplarını uyarıyor.