Terörle mücadelede kritik detaylar | Terörist neredeyse hedef orası! Örgütün hafızası siliniyor





DAHA İLERİ ADIMLAR ATARIZ

Terörle mücadele doktrininin son ayağında Süleymaniye ve KYB'ye ayrı parantez açıldı. Son dönemde terör örgütü PKK ve türevleri için lojistik nakil merkezi haline gelen Süleymaniye'de teröristlere eğitim verildiği, yaralı teröristlerin burada tedavi edildiği ve teröristlerin Türkiye'nin operasyon bölgelerine geçiş güzergahı olduğu tespit edildi.





Bu noktada KYB'ye terörle arasına mesafe koyması gerektiği altı çizilerek verildi. Türk hava sahası geçtiğimiz yıl nisan ayından bu yana Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldı. KYB terör örgütüyle mücadele konusunda gerekeni yapmaması halinde Türkiye tarafından daha ileri adımlar atılacağı açıklandı.





TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI

Ankara, tüm sınırları boyunca terör örgütü varlığıyla mücadeleye girişti. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyi arasındaki ayrım ortadan kalktı. Türkiye, "Terörist neredeyse, hedefimiz orası" stratejisiyle ilerliyor. Suriye, İran ve Irak'taki silahlı teröristler gibi Avrupa Birliği ülkelerinde palazlanan terörün siyasi ayağı da radara alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütünde uzun yıllar görev alan teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle "örgütün hafızası" da siliniyor.



TACİZLERE SERT KARŞILIK

Türkiye'nin kararlı mücadelesiyle sıkışan terör örgütü varlığını ispat etmek için hava şartlarını da fırsat bilerek Türkiye'nin üs bölgelerine taciz ve saldırılarını yoğunlaştırdı.