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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu! Tek tek kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz Büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 15:30 Güncelleme 23 Ocak 2024, 15:30
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu! Tek tek kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul etti.

Avusturya Büyükelçisi Gabriele JuenAvusturya Büyükelçisi Gabriele Juen

GÜVEN MEKTUBU SUNDULAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Avusturya Büyükelçisi Juen, Tunus Büyükelçisi Sghaier, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü.

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