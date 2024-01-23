Astrofizikçi Umut Yıldız neden NASA’dan ayrıldı? Umut Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye’de nerede çalışacak?

"O GÜN, BUGÜNMÜŞ"

ABD'de 10 yıldır NASA'da astrofizik ve derin uzay alanında çalışmalar yapan Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'ye dönüp uzay alanındaki çalışmalarına ülkesinde devam edeceğini duyurdu. Yıldız'ın geri dönüş kararını duyurduğu videoyu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da 'Hoş geldiniz' notuyla kendi hesabından paylaştı.

Yıldız, videoda "Bir gün NASA'dan ayrılma tweeti atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş. Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL'de (Jet Tahrik Laboratuvarı) hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum. Artık bu deneyimlerimi Türkiye'de değerlendirmek ve Türkiye'nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA'dan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.