SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mersin'de kaçakçılara operasyon: 13 gözaltı

Mersin'de gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken 2 şahsın daha yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 09:21 Güncelleme 22 Ocak 2024, 09:21
Mersin’de kaçakçılara operasyon: 13 gözaltı

Mersin'de kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Tarsus Amirliği ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin yurt dışından gümrük kaçağı cep telefonları getirdikleri ve telefonculara sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine Tarsus ilçesinde belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat timleri dahil 170 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken 2 şahsın daha yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan teşkilata talimat: Uzak durun! AK Parti’de gözler beyannamede: Ankara ve İzmir’de ilçe adayları kim olacak?
MİT operasyonunda yeni ayrıntılar! MOSSAD adım adım izlendi! Her şey o ismin ifadesinin ardından başlamış
Karmod
SON DAKİKA