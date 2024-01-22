Başkan Erdoğan’dan teşkilata talimat: Uzak durun! AK Parti’de gözler beyannamede: Ankara ve İzmir’de ilçe adayları kim olacak?

ANKARA VE İZMİR'E ÖZEL LANSMAN Gözler Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. İzmir ve Ankara'nın ilçe adaylarının ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı önümüzdeki günlerde ilan edilecek. İki metropol şehir için özel ilçe tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL KAMPANYASI HAZIR AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklanmasının ardından gözler partinin İstanbul'da izleyeceği kampanya sürecine çevrildi. İstanbul kampanyasının ana sloganı, "Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul" olacak. Aynı sloganı içeren bir şarkı da önümüzdeki dönemde meydanlarda AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullanılacak. Ayrıca "Yeniden İstanbul", "Kendini değil kentini düşünen başkan", "Şöhreti değil şehri düşünen başkan" söylemleri de meydanlarda ve paylaşımlarda dile getirilecek.

Seçmen için "umut veren" kampanya formülü arayışında olan AK Parti, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında "polemikçi değil icraatçı" aday profilini öne çıkarmayı hedefliyor.

KURUM KAMPANYASINI ANLATACAK Murat Kurum, önümüzdeki günlerde kendi seçim kampanyasını İstanbullu seçmenle paylaşacak. Adaylığının Başkan Erdoğan tarafından ilan edilmesinin hemen ardından Murat Kurum ve ekibi saha çalışmalarını başlattı. Genel merkezden milletvekillerine, ilçe başkanlarından kadın ve gençlik kollarına ve mahalle teşkilatlarına kadar sıkı bir çalışma yürütülüyor. Teşkilat genel merkez ilçe belediyeleri ve milletvekilleri ile metropol birliği sağlanıyor. Öte yandan 31 Mart öncesi AK Parti'nin seçim çalışmalarını köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Başkan Erdoğan'ın teşkilata verdiği talimata dikkat çekti.



İşte Donat'ın yazısı: Ankara... 18 Ocak Perşembe... Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi (Congresium)... Adalet ve Kalkınma Partisi... Aday tanıtım toplantısı.

Erdoğan... Adayları tanıtıp, sahneye çağırmadan önce uzun bir konuşma yapıyor.

Saat 14.45... Erdoğan... Kelimelerin üzerine basa basa şunları söylüyor:

"Bize kibir yakışmaz... Kibirden uzak durun."

Erdoğan'ın sözleri... Adaylara nasihat.

Hatta... Nasihatin de ötesinde... Talimat.