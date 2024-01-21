Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 30 Ocak’ta! Seçim beyannamesinde dikkat çeken 4 ana başlık

Kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adamlar, projeler detaylı şekilde beyannamede yer alacak. Kentsel dönüşüm, yarısı bizden kampanyası detaylı şekilde anlatılaca MAHALLE KREŞLERİ

Mahalle kreşlerine ilişkin özel bir başlık açılacak. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin sorununun çözüleceği belirtilecek. Aileler aynı zamanda daha makul fiyatlara çocuklarını kreşe gönderme olanağına da sahip olacak.

SOKAK HAYVANLARI

Beyannamede özellikle kentlerde ciddi bir sorun haline gelen sokak köpekleri ile ilgili alınacak önlemler "sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi" başlığı altında sıralandı. Yapılacak yasal düzenleme ve belediyelere verilecek sorumluluklar tek tek anlatılacak.

MEMURLARA BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI

Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti, büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti üzerine değerlendirmeler yapıyor. Çünkü fahiş kira artışları başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti Anadolu şehirlerine göre çok daha yüksek seyrediyor. Memur büyükşehirlerde görev almak istemiyor, tayin isteklerinde adeta patlama yaşanıyor.