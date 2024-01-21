CHP’li başkandan çifte standart! 65 çalışana yüzde yüz, 490 çalışana yüzde 40 zam

Mudanya'da 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı yapan ve söz verdiği onlarca projeyi hayata geçiremeyen CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yerel seçimlere sayılı günler kala algı siyasetine soyundu.
Mudanya'da 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı yapan ve söz verdiği onlarca projeyi hayata geçiremeyen CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yerel seçimlere sayılı günler kala algı siyasetine soyundu.
Önceki gün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Türkyılmaz, belediyenin kadrolu işçilerine yüzde 100 zam yapıldığını duyurdu.
"Artan enflasyon karşısında işçilerimizin haklarını koruyacağız" diyen Türkyılmaz, "En düşük işçi maaşımız 35 bin TL oldu" dedi.
555 ÇALIŞANDAN KADROLU İŞÇİ SAYISI SADECE 65
Ancak belediyedeki kadrolu işçi sayısının sadece 65 kişi olduğu ortaya çıktı.
Bu 65 işçinin maaşına yüzde 100 oranında zam yapıldı.
Belediye şirketi MUDBEL üzerinden çalışan sayısının ise 490 kişi olduğu anlaşıldı. Bu işçilerin ise son 6 aylık enflasyon farkı ve +2 puan, zam alacağı öğrenildi.
ALGIYA BAŞVURDU
Sabah'ta yer alan habere göre; Mudanya Belediyesi Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er, "Lafa gelince emekten halktan bahseden Türkyılmaz yine algıya başvurdu.
Belediye Personel A.Ş üzerinden çalışan 490 işçiye 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.6 ve ilave olarak +2 yani yüzde 39.6 oranında zam yapıldı.
Bu da en düşük işçinin maaşının yaklaşık 22 Bin TL olması demek. Hani nerede 35 Bin TL? Sıra icraata gelince algı siyasetine soyunuyorlar" dedi.