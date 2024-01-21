CHP’li başkandan çifte standart! 65 çalışana yüzde yüz, 490 çalışana yüzde 40 zam





555 ÇALIŞANDAN KADROLU İŞÇİ SAYISI SADECE 65

Ancak belediyedeki kadrolu işçi sayısının sadece 65 kişi olduğu ortaya çıktı.

Bu 65 işçinin maaşına yüzde 100 oranında zam yapıldı.



Belediye şirketi MUDBEL üzerinden çalışan sayısının ise 490 kişi olduğu anlaşıldı. Bu işçilerin ise son 6 aylık enflasyon farkı ve +2 puan, zam alacağı öğrenildi.

ALGIYA BAŞVURDU

Sabah'ta yer alan habere göre; Mudanya Belediyesi Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er, "Lafa gelince emekten halktan bahseden Türkyılmaz yine algıya başvurdu.

Belediye Personel A.Ş üzerinden çalışan 490 işçiye 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.6 ve ilave olarak +2 yani yüzde 39.6 oranında zam yapıldı.