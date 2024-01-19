Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde karar çıktı! Mustafa Söylemez’e 2 kez müebbet hapis, Mehmet Faysal Söylemez’e tahliye!

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Abdurrahim Çelik getirildiler. Mustafa Söylemez 'in de bulunduğu bazı sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Özge Falyalı'nın avukatı da duruşmaya katıldı.

Mahkemenin kısa kararı şöyle; Mahkeme, sanık Mehmet Faysal Söylemez'in "Tasarlayarak iki kez adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vererek tahliyesine karar verdi.

Sanık Mustafa Söylemez hakkında ise "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan beraatine ve bu suçtan tahliyesine karar veren heyet, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ı öldürmek suçlarından "Tasarlayarak kasten öldürme " suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti.