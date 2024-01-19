Mersin’de terör örgütü PKK’ya operasyon: 7 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon yapılan adreslerdeki aramada, ekipler, çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.