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Başkan Erdoğan'dan TSK'nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya'nın denize indirilme töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! TCG Anadolu’dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya ile birlikte TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve insansız deniz aracı olan Marlin Sida bugün donanmaya teslim ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne önemli açıklamalarda bulunuyor. Savunma sanayi projelerinde yerlilik oranının yüzde 80'e vardığını belirten Erdoğan, "Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı donanmamıza teslim ediyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 14:54 Güncelleme 19 Ocak 2024, 16:01
Başkan Erdoğan’dan TSK’nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya’nın denize indirilme töreninde önemli açıklamalar

TCG Anadolu'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA'lar bugün donanmaya teslim ediliyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Donanmamızın caydırıcılığını daha da artıracak projelerin teslim töreni nedeniyle bir aradayız. TCG Derya, TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olma özelliğine sahiptir. MİLGEM projesinin 5. gemisi olan TCG İstanbul yerli imkanlarla üretilen ilk milli fırkateyndir. Teslimatı yapılan gemilerimizin donanma ve TSK'ya hayırlı olmasını diliyorum.


DÜNYADA BİRİ İLK

İlk insansız su üstü aracımızı da donanmamıza teslim diyoruz. Marlin SİDA görevlerini insansız ve tam otonom olarak icra edecektir. Denizlerdeki hakimiyetimizi destekleyecek, dosta güven, düşmana korku verecektir. Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı donanmamıza teslim ediyoruz.

Projeye hayat veren mühendislerimizi, teknisyen, işçileri kutluyorum. Bu projelerin sırrı kurumlarımız arasındaki giderek gelişen yakın işbirliği ve koordinasyondur. SSB öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, tersaneler, ilgili kurumlar ahenkli bir şekilde çalışıyor. Kurumlar arası eşgüdüm güçlendikçe de oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bu koordinasyonu çok daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu anlayışla Mavi Vatan'ın güvenliğini temin için birçok projeyi hayata geçirdik. Yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık. Gemilerin sadece inşasını yapmakla kalmıyoruz. İnşa edilen gemilerde sensör, faydalı yük, silah ve mühimmatları yerli ve milli olarak üretebiliyoruz.

Mavi Vatan'a yeni güç


TCG DERYA'NIN ÖZELLİKLERİ

TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak.

199,9 metre uzunluğuna ve 24,4 metre genişliğe sahip olan TCG Derya, 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, bin 200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİNİN MAVİ VATAN'DAKİ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA'nın Türk Donanması'na teslimine ilişkin paylaşım yaptı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün düzenlenecek törenle TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA, Türk donanmasına teslim edilecek. Her biri farklı görevlerde kullanılacak bu platformlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, TCG Derya'nın uzunluğunun 194.8, genişliğinin 24.4 metre, deplasmanının da 26 bin tondan fazla TCG İstanbul'un boyunun 113.2 metre, deplasmanının 3 bin ton, TCG Üsteğmen Arif Emekçi'nin boyunun 106.5, genişliğinin 16.8 metre, Marlin SİDA'nın uzunluğunun ise yaklaşık 15 metre olduğu belirtildi.

İnsansız deniz aracı olan Marlin Sidaİnsansız deniz aracı olan Marlin Sida

MSB'DEN AÇIKLAMA

TCG İSTANBUL firkateyni, denizde ikmal gemisi TCG DERYA ve denizde akaryakıt gemisi TCG ARİF EKMEKÇİ gemilerinin 19 Ocak'ta Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şunları kaydetti:

"MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında TGM İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen TCG İSTANBUL firkateyninin halihazırda deniz kabul testi faaliyetlerine devam edilmektedir. Proje faaliyetlerinde gelinen durum itibarıyla TCG İSTANBUL firkateyninin yanı sıra denizde ikmal muhabere gemisi TCG DERYA, denizde akaryakıt gemisi TCG ARİF EKMEKÇİ ve Marlin İDA'nın ocak ayı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanmaktadır."

TCG İSTANBULTCG İSTANBUL

TÜRK DONANMASI İÇİN TESLİMAT ZAMANI

MİLGEM projesinin 5'inci savaş gemisi ve ilk İSTİF sınıfı fırkateyn olan, STM ana yükleniciliğinde yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp inşa edilen TCG İSTANBUL (F-515).

Türk Donanması'nın envanterinde bulunan en büyük platform TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi'nden sonra en büyük 2'inci gemi olan, Sefine Tersanesi ana yükleniciliğinde inşa edilen TCG DERYA Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG)

Lojistik Destek Gemisi Projesi kapsamında STM ana yükleniciliğinde inşa edilen 2'inci gemi olan, TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ (A-575) Lojistik Destek Gemisi.

ASELSAN ile Sefine Tersanesi iş birliği ile üretilen, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı unvanına sahip olan MARLİN S/İDA (İnsansız Deniz Aracı)

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