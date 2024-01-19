Başkan Erdoğan’dan TSK’nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya’nın denize indirilme töreninde önemli açıklamalar

TCG Anadolu'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA'lar bugün donanmaya teslim ediliyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Donanmamızın caydırıcılığını daha da artıracak projelerin teslim töreni nedeniyle bir aradayız. TCG Derya, TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olma özelliğine sahiptir. MİLGEM projesinin 5. gemisi olan TCG İstanbul yerli imkanlarla üretilen ilk milli fırkateyndir. Teslimatı yapılan gemilerimizin donanma ve TSK'ya hayırlı olmasını diliyorum.





DÜNYADA BİRİ İLK



İlk insansız su üstü aracımızı da donanmamıza teslim diyoruz. Marlin SİDA görevlerini insansız ve tam otonom olarak icra edecektir. Denizlerdeki hakimiyetimizi destekleyecek, dosta güven, düşmana korku verecektir. Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı donanmamıza teslim ediyoruz.

Projeye hayat veren mühendislerimizi, teknisyen, işçileri kutluyorum. Bu projelerin sırrı kurumlarımız arasındaki giderek gelişen yakın işbirliği ve koordinasyondur. SSB öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, tersaneler, ilgili kurumlar ahenkli bir şekilde çalışıyor. Kurumlar arası eşgüdüm güçlendikçe de oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bu koordinasyonu çok daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu anlayışla Mavi Vatan'ın güvenliğini temin için birçok projeyi hayata geçirdik. Yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık. Gemilerin sadece inşasını yapmakla kalmıyoruz. İnşa edilen gemilerde sensör, faydalı yük, silah ve mühimmatları yerli ve milli olarak üretebiliyoruz.





TCG DERYA'NIN ÖZELLİKLERİ



TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak.