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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika haberi! Yarı yıl tatilinin başlamasıyla "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk ve sağanak nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik yoğunluğun cumartesi günü de devam etmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 21:05 Güncelleme 19 Ocak 2024, 21:05
Kilit kavşak Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yarı yıl tatilinin başlamasıyla "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de ulaşımda yoğunluğa neden oldu.



Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk ve sağanak nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik yoğunluğun cumartesi günü de devam etmesi bekleniyor.



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