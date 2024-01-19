Deprem konutlarında 7 gün 24 saat mesai: 930 şantiye 307 bin konutun yapımı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gözümüz de gönlümüz de deprem bölgesinde…— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) January 19, 2024
Yağmur çamur demeden, gece gündüz, 7/24 sahadayız. pic.twitter.com/p07paeAEH3
Bakan Özhaseki, açıklamasında, "Depremden etkilenen 11 şehrimizde; 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat, yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız."