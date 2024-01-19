Deprem konutlarında 7 gün 24 saat mesai: 930 şantiye 307 bin konutun yapımı sürüyor

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, deprem bölgesinde 307 bin konutun yapımını hızla sürdürüyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz, önceliğimiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak. Şehirlerimizin inşa ve ihyası için gece gündüz, dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımı sürerken, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplamda 307 bin konutun yapımı devam ediyor.