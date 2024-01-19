Cumhur İttifakı’nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan peş peşe ziyaretler: Ankara’nın altın çağı başlayacak

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Altınok, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Altınok, deftere şunları yazdı: "Aziz Atam, bize bıraktığınız emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın büyükşehir belediye başkan adayı olarak huzurunuzdayız. Ankara ve Ankaralıların gönlünüzde müstesna bir yeri olduğunu biliyor ve bu gurur ile aziz hatıranızı selamlıyoruz. Her daim yaşamaktan onur duyduğunuz bu müstesna şehri, sizin ufkunuz ve gönlünüzdeki bir kent misyonu ile yeniden şehircilikte rehber, gelişmede önder bir başkent olarak imar etme azmi ve gayreti için çalışacağız.

Düsturumuz yine sizin 'İnsanlığın tekamülü şehir medeniyetinden geçer' sözünüz olacak. Ankara'yı imar ederken insanımızı, geleceğimizi ihmal etmeyeceğiz. Sahip olduğumuz 'Tarih ve Kültür' bizim en büyük güç kaynağımız olacak. Dünümüzden ilham alıp bugünümüzü inşa edecek, yarınımızı planlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında eser ve hizmetlerimizle tüm dünyaya 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Başkent Ankara' adını marka olarak perçinleyeceğiz. Bu ruh ve heyecanla size ve gelecek nesillere daha modern ve yaşanabilir bir Ankara imar etme azim ve kararlılığı ile aziz hatıranız önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz."

Anıtkabir'e gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Altınok'a ziyaretinde, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal ile bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.

TÜRKEŞ'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Turgut Altınok daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Türkeş'in kabrine karanfiller bırakıp su döken Altınok, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. "ANKARA'NIN ALTIN ÇAĞI BAŞLAYACAK"

Seçim çalışmalarının henüz başında olduklarını ifade eden Altınok, "Biz saha adamıyız, sokak adamıyız, alan adamıyız. Projelerimizi anlatacağımız bir tanıtım yapacağız. Ankaramız'da birçok eserler ve projeler kazandıracağız. Ankaramız'ı bir dünya başkenti yapacağız. Ankaramız'ı ikinci yüz yılda hak ettiği yere taşıyacak projelerimiz olacak. Ankara'nın altın çağı başlayacak. Birçok alanda dolu dolu projelerimiz var her alanda zenginleştireceğiz. Her kesime dokunacağız. Her kesimin mutlu olduğu, her kesimin ihtiyacı olduğu birçok projeyi Ankaralılar vekaleti verirse inşallah hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu