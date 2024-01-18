Gözler saat 00.49’a çevrildi: Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu yarına ertelendi!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, Axıom 3 uçuşunun bu akşam saat 00.49'da gerçekleşmesinin planlandığını duyurdu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, Axıom 3 uçuşunun bu akşam saat 00.49'da gerçekleşmesinin planlandığını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ertelemeyle ilgili "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. SpaceX'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Axıom 3 uçuşu için 19 Ocak Cuma gününü hedefliyoruz. Ek süre ekiplerimize fırlatma öncesi kontrol listelerini ve aracın veri analizlerini tamamlama fırsatı verecek.