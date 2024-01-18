Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı tüm dünyaya manşet oldu! "Ya yanımızdasınız ya da karşımızda"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşla ilgili İstanbul'u hatırlattı. "Onlar (Ukrayna tarafı) müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Sonra onlar tüm bu anlaşmaları çöpe attılar. Bu, onların (Ukraynalıların) bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın önceki akşam yaptığı konuşma da dünyada yankılandı. Pek çok haber platformu Erdoğan'ın 'Ya yanımızdasınız ya da karşımızda' mesajını öne çıkardı: