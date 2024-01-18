Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı tüm dünyaya manşet oldu! "Ya yanımızdasınız ya da karşımızda"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna konusunda Nobel'lik diplomasi girişimlerini yaptı. Geçen yıl Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasını sağladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna konusunda Nobel'lik diplomasi girişimlerini yaptı. Geçen yıl Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasını sağladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşla ilgili İstanbul'u hatırlattı. "Onlar (Ukrayna tarafı) müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Sonra onlar tüm bu anlaşmaları çöpe attılar. Bu, onların (Ukraynalıların) bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın önceki akşam yaptığı konuşma da dünyada yankılandı. Pek çok haber platformu Erdoğan'ın 'Ya yanımızdasınız ya da karşımızda' mesajını öne çıkardı:
ABC News: Erdoğan'ın mesajı çok açık. Erdoğan, Suriye ve Irak'a yönelik operasyonları genişletme sözü verirken, "'Ya yanımızdasınız ya da karşımızda" çağrısını yaptı.
AP: Türkiye Cumhurbaşkanı, dokuz askerin ölümünden sonra, Irak ve Suriye'deki operasyonları genişletme sözü verdi. Türkiye büyük bir operasyona hazırlanıyor.
Al Monitor: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Suriye'de ABD müttefiki, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı yeni bir kara harekâtı başlatacağını açıkladı. Hem de, 'Ya yanımızdasınız ya da karşımızda' mesajı ile.
FRANCE 24: Türkiye, sınır ötesi hareket için hazır....
Il Messaggero: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi operasyon için düğmeye bastı.
El Pais: Türkiye, Kuzey Suriye'ye operasyon hazırlığında...