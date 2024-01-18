Başkan Erdoğan’dan DEM’le ortaklığı unutup AK Partili Leyla Şahin Usta’yı hedef alan CHP’li Ali Mahir Başarır’a Türk bayrağı tepkisi: O sizin cibiliyetinizde var

Şehit haberleri yürekleri dağlarken TBMM'de PKK'ya karşı çıkan bir ortak bildiri imzalandı. PKK Partisi DEM ve CHP 12 şehidimizde olduğunu gibi yine imzalamadı.

DEM'İN ORTAĞI CHP'DEN ÇARPITMA

AK Partili Usta'nın sözlerini PKK partisi DEM ile yaptıkları ortaklığı unutarak çarpıtan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sen haddini bileceksin AK Parti Grup Başkanvekili" dedi.

SİZİN CİBİLİYETİNİZDE VAR!

Konuyla ilgili Ankara'da partisinin 48 ildeki belediye başkan adayını açıklama töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "AK Parti Grup Başkanvekilim Leyla Şahin Usta'ya edepsizce ifadeler kullanıyor. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası' demez, hiçbir ferdi bayrağımıza 'paçavra' demez. O sizin cibiliyetinizde var ve ortağı olduğunuz partinin cibiliyetinde var. AK Parti'ye böyle saldıramazsınız" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın adımlarını da sıklaştıracağız. Bizim 85 milyona sözümüz var. Şimdi burayı lütfen iyi takip edin. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak, hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceğiz. Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sıkı sıkıya sarılacak, hilali mahsun ve yıldızı sönük bırakmak isteyenleri hüsrana uğratacağız.

Parlamentoda çıkmış birisi benim grup başkanvekilim Leyla hanıma bayrağımıza saldırdılar diye edepsizce ifadeler kullanıyor. Şunu bir defa iyi bil! AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası' demez, hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili 'paçavra' demez o sizin cibiliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibiliyetinde var. AK Parti'de bunları göremezseniz. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyerek yola giden partidir. Onun için kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Meclis'in kürsüsündeki o dokunulmazlığa sığınarak bu tür cibiliyet noktasındaki eksiklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. Tek vatan diyoruz, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar üzerinde kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Tek devlet diyerek binlerce yıllık geleneğin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Gerektiğinde canımız pahasına binlerce yıllık bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh, daha muhkem bir şekilde teslim edeceğiz. Bunun için canımızı dişimize takarak çalışacağız.