Uzaydan ilk bağlantı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan önemli açıklamalar





GERİ SAYIM ZAMANI

36 bine yakın başvuru yapıldı. Hepsi büyük bir titizlikle incelendi ve tüm testler ve gereklilikler göz önünde bulundurularak Alper Gezeravcı seçildi. Artı geri sayım zamanı ve birkaç saat içinde buradan gerçekleştirilecek fırlatma ile 36 saatten biraz fazla sürecek yolculukla Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na inecek. İlk Türk astronot olarak tarihe geçecek.





13 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve İLK BAĞLANTI

Alper Gezeravcı bir bilim misyonu gerçekleştirecek. 13 farklı bilimsel denet Türk bilim insanları tarafından hazırlandı. Özellikle yer çekimsiz ortamın farklı alanlardaki yani tıp, biyoloji, genetik gibi bölümlerde araştırmalar yapacak. Orada geçen süreçte Alper Gezeravcı Türkiye'ye de bağlantılar yapacak. İlk bağlantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olacak.

UZAT ARMAMIZIN ANLAMI NE?

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonun arması 8 köşeli Selçuklu Yıldızı'nda oluşuyor. Bilindiği gibi bunun bizim medeniyetimizde yeri çok özel. Burada Cumhuriyeti'mizin 100. Yılı logosu ve elbette bayrağımız yer alıyor. Armada 16 farklı yıldız var. Bunlar da 16 Trük devletini temsil ediyor. Bunun yanında dünya haritası üzerinde Türkiyemiz ve bize özgü renk olan turkuvaz renk yer alıyor. Bu arma Selçuklu Yıldızı'nı taşıyor olmasından dolayı diğerlerinde farklı bir yere geldi. Alper Gezeravcı'nın gerçekleştireceği bu misyonunun gençlerine çocuklarına ilham kaynağı olmasını istiyoruz. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN