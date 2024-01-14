Kahramanlar Kilittepe’de bayrak zirvede: 1740 rakımlı tepede destan!

Başkan Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı sonrası, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" açıklaması yapıldı.





TERÖRİSTAN'A İZİN VERMEYİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik ekibini topladı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, imha etmek temel önceliğimizdir. Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 48, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 57 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, devam edecektir" ifadesi kullanıldı.