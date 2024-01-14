Kahramanlar Kilittepe’de bayrak zirvede: 1740 rakımlı tepede destan!

Başkan Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı sonrası, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" açıklaması yapıldı.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı sonrası, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" açıklaması yapıldı.
TERÖRİSTAN'A İZİN VERMEYİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik ekibini topladı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, imha etmek temel önceliğimizdir. Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 48, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 57 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, devam edecektir" ifadesi kullanıldı.
DOKUZ EVE ATEŞ DÜŞTÜ
Türkiye, Kuzey Irak'tan bir ay arayla gelen 3'üncü hain saldırı sonrasında acısını yüreğine bastı. Türkiye'ye Kuzey Irak'tan gelen teröristlerin geçişine kilit vurmak ve sınırda güvenli bölge oluşturmak amacıyla yürütülen Pençe- Kilit Harekatı kapsamında Metina, Zap, Hakurk bölgelerinde hakim tepelere geçici üs yapıldı. Eli kanlı terör örgütü PKK, kar örtüsünün 2 metreye ulaştığı ve görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın güvenliğini sağladığı 1740 rakımlı Kilittepe'deki üs bölgesine havanın kararmasıyla birlikte sızmaya çalıştı. Kahramanlar, grup halinde gelen ve ağır silahlarla saldıran teröristlerle tam 2 saat boyunca çatıştı.
BAYRAK İÇİN CAN VERENLER
Çatışmada, P. Üsteğ. Gökhan Delen, P. Uzm. Çvş. Serkan Sayin, P. Söz. Er Müslüm Özdemir, P. Söz. Er Kemal Batur, P. Söz. Er Emrullah Gülmez, P. Uzm. Çvş. Hakan Gün, P. Uzm. Çvş. Ahmet Köroğlu, Söz. Er Murat Atar ve Söz. Er Muhammed Tunahan Evcin, ne yazık ki şehit düşerken, 5 askerimiz de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hain saldırının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar kalktı. F-16 savaş uçakları, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini bombaladı. Mağara, sığınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan 54 hedef imha edilirken 57 terörist de etkisiz hale getirildi.
K.MARAŞ'A İKİ ACI HABER
K.Maraş Dulkadiroğlu'da baba ocağına Ş. Piyade Söz. Er Müslüm Özdemir'in acı haberi ulaştı. Ailenin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi. Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in de baba ocağına düştü.
KALBİ HEP ATAR
Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar şehit oldu. Şehit Atar'ın acı haberi İkizce ilçesi Bolluk mahallesi nüfusuna kayıtlı baba ocağında ailesine haber verildi. Ordu Valisi Muammer Erol, yaptığı paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
İKİ KUZEN 16 YIL ARAYLA ŞEHİT
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu da 2008'de Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada şehit oldu. Dayı Özcan Türk, "Kardeşimiz 9 yıldır bu görevdeydi. Üs bölgesine saat 17.00 sıralarında yemek yedikleri sırada saldırı düzenleniyor. Burada şehit düşüyor. Köyümüzün, ilçemizin, vatanımızın başı sağ olsun" dedi.
Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.
9 ŞEHİT 85 MİLYON GÖZYAŞI
Şehit Müslüm Özdemir'in K.Maraş'taki baba evinin depremde yıkıldığı, çadırda kalan ailesine ev almak istediği öğrenildi.
Şehit Murat Atar'ın 2 ay önce göreve başladığı, babasının da 2021'de, motosiklet kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.
Şehit Murat Atar'ın 2 ay önce göreve başladığı, babasının da 2021'de, motosiklet kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'nin plaket verdiği terör örgütünün Suriye kolu YPG'nin sözde liderlerinden Mustafa Bali adlı terörist, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası sevinç paylaşımları yaptı.
MİT SARI TORBAYA KOYDU
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın terör örgütüne Avrupa'dan eleman toplayan Renas Raperin kod adlı Faik Aydın'ı Türkiye sınırından 160 kilometre derinlikte saklandığı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi. Faik Aydın'ın iki erkek kardeşinin de Erzurum ve Suriye'de geçtiğimiz yıllarda etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.