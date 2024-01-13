Şehit Murat Atar’ın eğitime uğurlandığı anlar ortaya çıktı

Irak 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın, görev öncesi eğitim için İzmir'e uğurlandığı görüntüler ortaya çıktı.

Atar'ın, 24 Temmuz 2023'te Samsun 'un Terme ilçesinden, görevi öncesi yaklaşık 4 ay eğitim alacağı İzmir'e uğurlandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Şehit Atar'ın cenazesinin, yarın Ordu'nun İkizce ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedilmesi bekleniyor.

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Şehit Atar'ın İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, aile üyelerine şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vali Muammer Erol, yayınladığı başsağlığı mesajında, "İkizce ilçemizin Bolluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.